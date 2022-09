Rheden wil leegstand tegengaan door winkeliers van buiten de kern naar centrum te halen

De gemeente wil die winkeliers wijzen op de mogelijkheid om te verhuizen naar lege panden in de winkelcentra. In het winkelgebied van Dieren is de leegstand momenteel het grootst. Hier staat 9 procent van de winkels in het kerngebied leeg. In Rheden is dat percentage 7 procent. In het centrum van Velp is de leegstand het minst, met 5 procent.