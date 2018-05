Rheden wil tweede topattractie ter ontlasting van Posbank

Traverse Dieren beleeft ene mijlpaal na de andere: 'Het gaat nu hard'

12 mei DIEREN - De mijlpalen volgen elkaar nu snel op bij het verkeersproject Traverse Dieren. Vannacht is bij Ellecom de nieuwe weg in de bocht Ellecomsedijk-Arnhemsestraatweg in gebruik genomen. Vanochtend gaat de kruising van de Spankerenseweg met de Kanaalweg open. De tunnelbak in Dieren gaat open in de nacht van 15 op 16 juni en op 25 juni wordt de parkeergarage bij het station in gebruik genomen.