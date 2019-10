Rheden wil vanwege stikstof verlaging snelheid op A348

De A348 ligt tussen het Velperbroekcircuit en de Ellecomsedijk bij Ellecom. Op dit moment is de maximumsnelheid op de weg 120 kilometer per uur. De gemeenteraad wil de snelheid omlaag hebben omdat de commissie Remkes, die zich met de stikstofproblematiek bezighoudt, heeft voorgesteld om zo snel mogelijk de snelheid op de snelwegen te verminderen. Gebeurt dat, dan is dat een belangrijke bijdrage aan de verlaging van de stikstofuitstoot in Nederland.

De VVD was wel bezorgd

VVD-raadslid Rob Koekkoek toonde zich in de gemeenteraad wel bezorgd over de vraag of Rheden met een snelle verlaging van de snelheid de stikstofruimte niet opgeeft die later wellicht handig zou zijn om bouwprojecten mogelijk te maken. Maar wethouder Gea Hofstede zei dat daar geen sprake van zou zijn.



SP-raadslid Jeroen Kuijpers: ,,Dan zouden gemeenten zonder snelweg in het nadeel zijn en dat zou niet eerlijk zijn.” Uiteindelijk ging de VVD ook akkoord met het plan de provincie, die de wegbeheerder is, op te roepen de snelheid te laten zakken op de A348.