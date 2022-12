Rheden wil voorkomen dat e-biker met lege accu op de Posbank strandt: onderzoek naar laadpalennetwerk

Stil asfalt voor de Velperweg, maar daarvoor wordt wijk Molenbeke wel drie nachten afgesloten

ARNHEM - De Velperweg in Arnhem krijgt over een lengte van een kleine kilometer zogenoemd ‘stil asfalt’. Maandag wordt begonnen met het vervangen van het huidige wegdek, dat is versleten. Die operatie duurt tot en met vrijdag 23 december en staat los van de herinrichting, die voor 2023 op de agenda staat.

30 november