Rheden zit in zijn maag met plan voor megastal: raadsmeerderheid is nu tegen, maar bestemmingsplan is onherroepelijk

indebuurt.nl Mysterie opgelost: hierom vind je Griekse letters in de Martinus­kerk in Arnhem

Als je weleens in een Arnhemse kerk komt, dan zie je allerlei verschillende symbolen. Het bekendste is natuurlijk het kruis, maar wist je dat ook vaak Griekse letters te spotten zijn? indebuurt zocht uit waarom je Alfa en Omega in de Sint Martinuskerk ziet.