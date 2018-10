‘Rhedenaar (28) masturbeerde voor woonkamerraam bij vrouwen’

Dominee Henk Boonen stopt in Dieren: ‘Geloof hoop en liefde blijven’

27 oktober DIEREN/ WEHL - Henk Boonen werd gereformeerd predikant in Dieren in 1989. Het jaar dat de Muur viel en Ruud Lubbers premier van Nederland was. De gereformeerde kerk was nog niet samengegaan met de hervormde kerk. Een half mensenleven geleden. Nu vertrekt hij. Zondag 28 oktober neemt Boonen afscheid. Van Dieren. In Wehl blijft hij nog even.