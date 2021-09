Rhedenaar (30) mishandelde zieke vriendin (35) tot de dood erop volgde, nu moet hij 12 jaar de cel in

Kun je bezwaar maken tegen de komst van zonnepane­len op het dak van je buren? 'Ze tasten het monumenta­le karakter aan’

10 september ELLECOM - Twee buren aan de Zutphensestraatweg in Ellecom zijn het oneens over de vraag of zonnepanelen op een monumentaal koetshuis ontsierend zijn of niet. De zaak is zo hoog opgelopen dat de rechter zich er over moet buigen.