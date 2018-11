Rhedenaar Willem Kruithof moet aanbouw afbreken: ‘Waarom tellen de regels, niet de mens?’

Jansen en De Feijter pleiten in open brief voor verande­ring zwarte piet in Velp

20 november VELP - Als de donkere kleur van Zwarte Piet in de statuten van de stichting Sinterklaas in Velp is vastgelegd, dan is het tijd om die statuten te veranderen. Walter Jansen en Anneke de Feijter, eigenaars van de gelijknamige Velpse boekhandel, laten dit weten in een open brief.