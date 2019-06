Rhedenaren op napraatavond tevreden over afhandeling tornado: ‘De boel was snel opgeruimd’

RHEDEN - De Rhedenaren die donderdagavond aanwezig waren op de napraatavond over de tornado van vorige week, zijn over het algemeen tevreden over de aanpak van hulpdiensten en de gemeente. ,,De boel was snel opgeruimd, ik heb niks te klagen", zei Harry Rikken, bewoner van de Arnhemseweg.

De napraatbijeenkomst in ouderencentrum Rhederhof was met circa veertig bewoners niet druk bezocht. Er was geen programma. De bezoekers konden, met koffie in de hand, mensen van de gemeente, Natuurmonumenten of de hulpdiensten aanspreken.



Het was duidelijk dat de mensen niet kwamen om gal te spuien, maar om hun emoties de vrije loop te laten.

Snelle aanpak brandweer

Quote Was dit overdag gebeurd, dan waren er doden gevallen. Wouter de Vries, Buurtbewoner Een bewoonster van De Del roemde de snelle aanpak van de brandweer. ,,Om een uur 's middags stonden ze al volop te zagen.” De 90-jarige Wouter de Vries zei blij te zijn dat de storm 's avonds laat had plaatsgevonden. ,,Was dit overdag gebeurd, dan waren er doden gevallen.’’



Voorzitter Rick Palm van voetbalvereniging SC Rheden toonde zich trots op de medewerking van zijn leden. ,,Het sportpark was een ravage en het dak lag van ons clubgebouw. De dag erop waren er op het park al 150 vrijwilligers aan het werk.”

Geen boze burgers

Ook burgemeester Carol van Eert constateerde na afloop geen boze burgers te hebben gesproken. ,,Natuurlijk zijn de mensen wel bezorgd over de schade aan hun huis, dat is logisch. Maar ik constateer ook een saamhorigheid en een veerkracht onder de mensen waar ik respect voor heb.”



Van Eert vindt niet dat de gemeente ook nog de verwijdering van asbest uit privétuinen voor haar rekening had moeten nemen. ,,Uiteraard hebben we het asbest uit de openbare ruimte verwijderd. Als handreiking hebben we controleurs langs 97 van asbest verdachte adressen gestuurd. Maar het is aan de bewoners zelf om, met de verzekering in de arm, het asbest van hun eigen terrein te laten verwijderen.’’

30.000 tot 50.000 euro kwijt aan de klus