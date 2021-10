Rhedense opa zou stiefkleinkind van 9 jaar hebben misbruikt in bed in Velp terwijl oma ernaast lag

‘Geleid Posbankbe­zoe­kers naar ongebruik­te parkeer­plaat­sen rond het gebied’

4 oktober RHEDEN - Spreid de bezoekers van het Posbankgebied door hen met bewegwijzering of matrixborden te geleiden naar weinig gebruikte parkeerplaatsen in de omgeving. Dit stellen de Stichting Red Heuven en de Posbank en het Toeristisch Platform Veluwezoom in het actieplan Veluwezoom heeft vele (aanrij)kanten.