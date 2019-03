Rhedense pakketbezorger met volle bijrijdersstoel vindt bekeuring voor te weinig zicht ‘onzin’

‘Auto rijdt door’ na aanrijding met scooter in Velp

6 maart VELP - Een vrouw op een scooter is vanavond rond 18.15 uur tegen een auto gebotst in Velp. Ze werd kennelijk op de Larensteinselaan over het hoofd gezien door de automobilist toen ze vanuit de Kerkallee kwam. Die reed volgens getuigen na de aanrijding door.