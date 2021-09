Rhedense patiënte (50) Udens ziekenhuis mishandelt dokter en verpleegkundige om flessen drank

regio Arnhem Buiklan­ding MASV in eerste klasse, SML-kee­per pakt twee strafschop­pen en RVW in hesjes onderuit

26 september De kop is eraf in het zondagvoetbal; de eerste speeldag van de reguliere competitie. Via deze link vindt u alle uitslagen uit het zondag- en zaterdagvoetbal in de regio, hieronder alle doelpuntenmakers en bijzonderheden van clubs uit de regio Arnhem.