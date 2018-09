Rhederpark De Steeg wordt woonzorgcentrum met islamitische levenswijze

'9/11-kwes­tie' op haar school kent volgens Inge (18) louter verliezers

24 september Aangespoord door medeleerlingen kroop de 18-jarige Inge van der Sluis in de pen om haar licht te laten schijnen over de '9/11-kwestie' op het Baudartius College in Zutphen. De conclusie van de Brummense 6 vwo-leerlinge: 'Het is een grote, opgeblazen teringzooi'. Dit schrijft ze in haar column 'Fake nieuws?'