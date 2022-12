‘Rode Vrouw’ Diny (80) krijgt lintje voor decennia vrijwilligerswerk: ‘Altijd zeer betrokken’

VELP/ DIEREN - Diny Bruil-Winterink is maandagochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Dierense kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door Rhedens burgemeester Carol van Eert. Het is een teken van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat Bruil-Winterink de afgelopen decennia deed.

Zo was ze 23 jaar lid en voorzitter van de Humanistische Stichting Huisvesting voor Ouderen De Ulenpas in Velp, een wooncentrum met 234 woningen voor zelfstandig wonende ouderen. De 80-jarige Bruil-Winterink werd met de koninklijke onderscheiding verrast tijdens een bijeenkomst in het centrum.

Ze was ‘altijd zeer betrokken bij het wel en wee van De Ulenpas’, constateerde burgemeester Van Eert. En dat gold net zo goed voor de bewoners als voor het personeel. Ze stond altijd klaar als dat nodig was en sloeg in al die jaren dat ze actief was nooit een vergadering over.

Ook politiek actief

Bruil-Winterink was tevens voorzitter van kegelclub DESA in Dieren. Verder was ze actief bij de PvdA-afdeling Rheden-Rozendaal. Ze was er bestuurslid en was ook een periode bestuurslid en voorzitter van de Rode Vrouwen binnen de afdeling.

