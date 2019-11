Ronald gaf een nier aan zijn vrouw Margreet

Het was een beslissing die Ronald Meijer niet veel moeite heeft gekost: zijn nier afstaan aan zijn vrouw Margreet. ,,Zij was door haar slechte nierfunctie steeds doodmoe en ik bleek kwaliteitsniertjes te hebben. Het besluit was heel gauw genomen.”



Ronald (57) en Margreet (58) lopen op deze zaterdag mee met de Rode Loper, de wandeling voor nierpatiënten en hun naasten. Het zal zijn alsof ze als sterren lopen over de rode loper van hun eigen romantische film, waarin zij van hem het leven terugkreeg. Want op 8 mei 2018, de dag van hun beider operatie, functioneerden de nieren van Margreet nog maar voor 9 procent. Ze kon haast niets meer en zat de hele dag Netflix te kijken.