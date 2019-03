Rozendalers verdienen het meest van heel Nederland: bekijk hier het doorsnee inkomen per gemeente

Een doorsnee inkomen moet niet verward worden met een gemiddeld inkomen. Een doorsnee inkomen wordt berekend door de inkomens van hoog naar laag te rangschikken. Het niveau waar vervolgens precies evenveel huishoudens boven als onder zitten, is het middelste inkomen. Rozendaal voert daarin al jaren de lijst in Nederland aan en wordt daarin gevolgd door Bloemendaal, waar het bedrag uitkomt op 48.500. De gemeenten in het Gooi scoren ook hoog op deze ranglijst.

Landelijk gemiddelde vrijwel onveranderd

In Arnhem ligt dit inkomen veel lager met 34.100 euro, in Rheden op 34.600 en in Renkum op 38.600. Het landelijk gemiddelde bedraagt 35.200 euro. In de afgelopen tien jaar is dat inkomen in Nederland vrijwel onveranderd gebleven.