Ruïne van Rhederhof is na 21 jaar verkocht; nieuwe eigenaar wil bouwplan doorzetten

Rhederhof is gekocht door de Amstelveense investeringsmaatschappij De Houten Steen Holding BV, van de 60-jarige Amsterdamse belegger Pieter van den Herik.



Kuiper Bouw heeft sinds 1999 pogingen gedaan om op de plaats van het oude Rhederhof aan de Snippendaalseweg drie nieuwe appartementencomplexen te bouwen voor ouderen met een zorgindicatie. Maar de bouwer vond daarbij steeds bezwaarmakers op zijn weg.

‘Misschien een nog wel machtiger tegenstander’

Belangrijkste tegenstrever was de Stichting tot Behoud van Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom, onder leiding van de Rhedense Judith Haan. Maar ook Natuurmonumenten, de Gelderse Milieufederatie, de Bond Heemschut, de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en de stichting Behoud Karakter Velp hebben in de loop der jaren verzet aangetekend. Ook nu lopen er nog procedures.



Directeur Bob Winters van Kuiper Bouw wil geen commentaar geven op de verkoop. Judith Haan reageert voorzichtig. ,,Ik zou graag aannemen dat Kuiper Bouw door ons verzet de handdoek in de ring heeft gegooid, maar ik weet niet of dat zo is. Bovendien hebben we nu een misschien nog wel machtiger tegenstander."

Grote slagkracht

De Houten Steen Holding is een landelijke belegger in vastgoed. De Volkskrant rangschikte eigenaar Van den Herik vorig jaar in de lijst van driehonderd grootste woningbezitters van Nederland op de 205de plaats. Eduard Spoor, zijn vertegenwoordiger in de regio Arnhem, zegt dat Van den Herik een belegger is ‘met een grote slagkracht’.



Hij durft het project Rhederhof zeker aan. ,,In Arnhem hebben we een complex met tien appartementen gebouwd op het Eusebiusplein. Momenteel zijn we bezig met het ombouwen van een voormalig douanekantoor aan de Rijnkade tot twee loftappartementen. Zo heeft de Houten Steen Holding wel meer woningbouwprojecten.’’

Vergunningen

De investeringsmaatschappij neemt alle lopende procedures over van Kuiper Bouw. De omgevingsvergunning van de gemeente is binnen, maar de tweeledige natuurvergunning van de provincie nog niet. De vergunning over diersoorten is wel verleend, maar Haan heeft hiertegen bezwaar aangetekend.



De vergunning met betrekking tot stikstof is door de provincie geweigerd, maar daar heeft Kuiper Bouw op zijn beurt bezwaar tegen aangetekend. In de loop der jaren is de natuurvergunning vier keer verleend, maar daarna in een bezwaarprocedure steeds vernietigd. De huidige procedure is de vijfde.

Opknappen

Spoor vertelt dat de nieuwe eigenaar het door Kuiper Bouw ontwikkelde bouwplan wil doorzetten. De mensen die antikraak in de laagbouw bij de ruïnes woonden, zijn inmiddels allemaal verhuisd. ,,Kuiper Bouw krijgt als eerste de kans om de bouw uit te voeren, dat zijn we overeen gekomen.’’



Zou de nieuwbouw als gevolg van het verzet onmogelijk blijken, dan houdt de nieuwe eigenaar de mogelijkheid achter de hand om de oude ruïne op te knappen. ,,Maar daar gaat onze voorkeur niet naar uit.’’

