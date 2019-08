Ruzie mogelijk aanleiding voor aanrijden 73-jarige voetganger in Dieren

Dat gebeurde rond 19.30 uur op de Köllinglaan in Dieren. De man liep op de stoep en probeerde volgens omstanders de auto nog te ontwijken, maar werd toch geraakt. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond.



De automobilist is aangehouden en wordt verdacht van poging tot zware mishandeling. Ook zou de man het slachtoffer hebben bedreigd.



De politie is een onderzoek gestart. Verkeersspecialisten hebben foto’s gemaakt van de plek. Er werden onder meer gele strepen aangebracht op de weg en de stoep om de bandensporen in beeld te brengen.



De automobilist is ingesloten en zal donderdag worden verhoord. Dan besluit justitie of de man zal worden heengezonden, of dat hij in voorarrest moet blijven.