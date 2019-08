Schaker uit toernooi NK gezet om stiekem gebruik telefoon

Vier verdachten opgepakt voor wietkweke­rij in Spankeren

17:30 SPANKEREN - Vier verdachten zijn eerder deze week opgepakt vanwege een wietkwekerij in Spankeren. Wat begon met de ontmanteling van één hennepkwekerij in een woning in Spankeren, eindigde met een politie-inval in nog eens twee verdachte buurwoningen.