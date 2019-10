Schietbergseweg komt in verzet tegen plan voor afsluiting van de Posbank

,,Het voorstel is niet onderbouwd”, zei bewoonster Gerjanne Dirksen. ,,Waar zijn de verkeerscijfers? Dit is een eenzijdige maatregel om een probleem aan te pakken met veel facetten. Wat is bijvoorbeeld het gewenste toeristenprofiel? Nu lijkt de Posbank wel een pretpark.’’





,,De wandelpaden zijn verbreed, voor mountainbikers is er een nieuwe route aangelegd, je kunt scooters huren. Zo'n aanbod creëert vraag, geen wonder dat het hier zo druk is. Moeten we dat willen? Volgens ons niet.’’



Wat nodig is, stelt ze, is een brede visie en aanpak van alle problemen tegelijk. ,,Maak bijvoorbeeld een tweede bezoekerscentrum op de Snippendaalseweg, daar heeft niemand er last van. Nu worden de problemen eenzijdig op ons afgeschoven.’’