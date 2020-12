Schutter die man onder vuur nam in deuropening van zijn huis in Velp krijgt 8 jaar cel

Karakteris­tiek Velps villaatje moet wijken voor nieuw appartemen­ten­com­plex

26 november VELP - Een ruim honderd jaar oud villaatje aan de Velpse Kastanjelaan moet plaatsmaken voor een complex met zeven appartementen in vier bouwlagen. Dat is althans de bedoeling van Beeldhouwer Vastgoedontwikkeling in Rozendaal. De gemeente Rheden is in principe bereid aan het plan mee te werken.