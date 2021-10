Sebastiaan trok met zijn dronken kop een mes en zat acht maanden in de cel: ‘Ik was bang voor iedereen’

Hij was vaker uitgescholden op straat. Kennelijk was er iets met hem. Pas had hij nog een klets voor zijn kop gekregen. Het had hem daarom een goed idee geleken permanent een mes bij zich te dragen. ,,Dat is het stomste wat ik ooit heb gedaan.”



De woonkamer van Sebastiaan Torenhof in Velp staat vol plastic dinosaurussen uit Jurassic Parc, boeken over Star Wars en In de ban van de ring-parafernalia. ,,Ach, dit is nog niks, vroeger had ik nog veel meer, ik was totaal obsessief."