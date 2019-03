Siebelink signeert zwierig zijn boeken, van Doetinchem tot Nijmegen en Veenendaal

Om half 3 lag hij op bed in zijn woonplaats Ede, na het Boekenbal in Amsterdam. ,,Toen was het feest daar nog niet lang afgelopen. Ik geloof dat ze tot 5 uur zijn doorgegaan. Maar ik heb me wel vermaakt hoor. Ik heb ook nog gedanst.” Schrijver Jan Siebelink (81) is net gearriveerd in Velp, waar hij in boekhandel Jansen & de Feijter het door hem geschreven Boekenweekgeschenk, ‘Jas van belofte’, komt signeren.