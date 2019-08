Sigarettenlied ‘Gute Nacht Freunde’ kan niet meer op de radio, vindt Dierenaar

In de begin- en eindtune van het Radio 1-programma Met het Oog op Morgen zingt Mey in het Duits: ‘Wat ik nog te zeggen heb, duurt een sigaret.’ Koevoets vindt het niet goed om een lied over een sigaret dagelijks uit te zenden. Met de hashtag #detunemoetblijven reageren radioluisteraars op de ingezonden brief van Koevoets.



Cynische en verontwaardigde reacties voeren de boventoon op internet. Koevoets schreef de brief niet om mensen een onplezierig gevoel te geven, licht hij toe. ,,Sterker nog, ik vind het zelf een heel mooi lied. Ook de zanger vind ik sympathiek. Ik schreef de brief omdat ik net als velen van dichtbij mensen heb verloren aan kanker. Als je dat een aantal keer meemaakt, ga je nadenken hoe je kanker de wereld uit kunt helpen. Dan helpt een lied waarin roken wordt genormaliseerd in ieder geval niet.”