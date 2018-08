Skippybalgate schaapskudde uiteindelijk goed afgelopen

De rammen zijn in juli bij de kudde gearriveerd om later dit jaar de bronstige ooien te dekken. Vooralsnog staan ze in een weitje apart, waar schaapskuddebestuurslid Pieter van der Pot hen twee keer per dag komt voeren.



,,Ze verveelden zich kennelijk", vertelt hij. ,,Want steeds gooiden ze de accu om die voor de stroom op de schrikdraad zorgt. De plastic ton die er omgekeerd overheen hoort te staan, vond ik soms aan de andere kant van de wei. De stroomdraden waren los. De rammen hadden zó naar buiten kunnen lopen."