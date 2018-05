Slachtoffer (27) crash Brummen was pas kort in Nederland

Dat zijn bijvoorbeeld gebitskenmerken, dna en vingerafdrukken. Welke kenmerken in dit geval zijn gebruikt, wil de politie niet zeggen. De Pool raakte gisterochtend om 8.40 uur door 'nog onbekende oorzaken' op de N345 (Wapsumsestraat) op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een vrachtwagen die richting Brummen reed. De klap was enorm. De auto sloeg in stukken uiteen. Brokstukken lagen verspreid over de weg en ook op de lager gelegen ventweg lagen delen van de auto. Tot in de middag was de weg afgesloten voor alle verkeer.

Alle opties

Over de oorzaak van het ongeval doet de politie nog geen mededelingen. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de plek van het ongeval is de weg recht. Was er bijvoorbeeld sprake van een onverantwoorde inhaalpoging of was er sprake van suïcide? De politie neemt alle opties mee in het onderzoek maar wil niet speculeren voor het onderzoek is afgerond, zegt Klok.