Sloper Maurice ging failliet, kwam in rolstoel, moest huis verkopen en moet nu met zijn gezin weg uit stacaravan

Corona­cri­sis zorgt voor nieuwe kansen: Kok Elly verhuist van restaurant aan zee naar De Veerstal in Lathum

11 augustus ARNHEM /RHEDERLAAG/LATHUM Een nieuwe baan vinden in de coronacrisis: het kan. Elly Aukema verloor haar baan als kok bij een restaurant aan Egmond aan Zee na de gedwongen sluiting van de horeca in maart. Nu werkt ze met veel plezier bij restaurant De Veerstal van Nicolette Verheij in het Gelderse Lathum.