Sneeuw! Dat betekent langlaufen op de Posbank

Posbank afgesloten voor voertuigen vanwege sneeuw

23 januari RHEDEN - De Posbank bij Rheden is woensdag afgesloten voor voertuigen vanwege de sneeuw die is gevallen in het natuurgebied. Samen met de gemeente Rheden controleren agenten rond toegangswegen, waar waarschuwingsborden zijn geplaatst, of mensen zich aan de afsluiting houden.