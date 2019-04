Speeltuin wil het fatsoen terugbrengen: ‘Dit wangedrag is echt van het laatste jaar’

Merle van der Lijke uit De Steeg in finale Prinses Christina Concours

7 april DE STEEG - De 14-jarige harpiste Merle van der Lijke uit De Steeg is doorgedrongen tot de nationale finale van het Prinses Christian Concours, de wedstrijd voor jonge instrumentalisten. Zij was zaterdag een van de zeven jongeren die voor de eindstrijd werden geselecteerd tijdens de nationale halve finale in het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag.