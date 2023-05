Spiksplinternieuw politiebureau Velp is klaar: energieneutraal én zo om te bouwen tot woningen

De politie in Velp heeft zijn intrek genomen in het splinternieuwe politiebureau aan de Stationsstraat in Velp. Het politiebureau in Dieren is gesloten, net als het tijdelijke onderkomen van de politie in Rheden.