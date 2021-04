Spoor van vernieling in Eerbeek: konijnen ontsnapt, banden lek gestoken en trampolines kapot

Dinnershow Goud van Rijn IJssel en Studio26 gaat door, maar is deze keer online

20 april VELP - Genieten van spectaculaire shows van dansstudenten, terwijl horecastudenten je verwennen met culinaire hoogstandjes. Het was de laatste jaren het beproefde recept van de Dinnershows Goud van de Arnhemse mbo-school Rijn IJssel in samenwerking met podiumschool Studio26 in Velp. Maar dit jaar gaat het net even anders.