Steekpartij in Velps hotel voor arbeidsmigranten is de vierde in 3,5 jaar tijd

VELP - Een 43-jarige vrouw uit Letland is woensdagavond gewond geraakt bij een steekincident in het hotel voor arbeidsmigranten aan de President Kennedylaan in Velp. De politie heeft een 27-jarige verdachte uit Bulgarije aangehouden.

Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, maar zou buitenlevensgevaar verkeren. De politie heeft forensisch onderzoek gedaan en meerdere getuigen zijn gehoord.

Aanleiding steekpartij nog onbekend

,,Over de aanleiding van het incident kunnen we nog niets zeggen. Daarvoor moeten we eerst meer onderzoek doen. Ook moeten we het slachtoffer nog spreken”, zegt een woordvoerder van de politie. Wel heeft de politie woensdagavond mes in beslag genomen waarmee de vrouw is gestoken.

Het is het vierde steekincident in de afgelopen 3,5 jaar in de onderkomens voor arbeidsmigranten. Op de dag af een jaar geleden stak een Poolse man een landgenoot met een mes in de hals. Hij kreeg tbs met dwangverpleging. In mei 2020 doodde een andere Poolse man de 40-jarige Pool Martin. De dader ging voor 14 jaar achter de tralies. Een Roemeense man was betrokken bij een steekincident in juni 2018. Hij is door de rechtbank vrij gesproken.

Voormalige hotels verhuurd door Flesrooms

Aan de grote parkeerplaats van ziekenhuis Rijnstate in Velp liggen twee voormalige hotels: De President en het voormalige Golden Tulip-hotel. In beide panden verhuurt het bedrijf Flexrooms hotelkamers aan arbeidmigranten.

,,Ik weet nog niet precies wat er is gebeurd, dus ik ga er ook nog niets over zeggen”, laat een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd weten. Ook over het feit dat dit het vierde steekincident in 3,5 jaar is in een van de hotels aan de President Kennedylaan wil Flexrooms geen mededelingen doen.