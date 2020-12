Stichting plotseling rijk door lucratieve verkoop gratis verkregen kerk

In de kerk is sinds twee weken de woonwinkel Il Fienile van Steegse Olga de Vries-Hendriks ondergebracht. Zij had haar zaak voordien aan de Emmastraat en de Poortstraat in Velp, maar zocht naar meer ruimte voor haar antiek, brocante en landelijke woonaccessoires.



In feite is de kerk gekocht door het bedrijf van haar man Paul de Vries, de Paul de Vries Holding BV, die een specialist is in de online verkoop van auto’s. De holding heeft 135.000 euro betaald voor het kerkgebouw, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster.



Zelf wil het echtpaar De Vries, net als de stichting, niet over bedragen praten. Daarnaast moet de holding jaarlijks erfpacht betalen aan Stegenaar Guido Lammers. Hij is namelijk de eigenaar van de grond waarop de kerk staat.