Lezersbrieven ‘Vergeet niet: het Land van Ooit is voorgoed verdwenen’

Jos Alferink heeft in zijn opinieartikel in de krant van zaterdag Sehnsucht, verlangen naar de tijd hoe het ooit was. Naar tijden waarin de boer nog zeven dagen per week werkte, vijftig jaar achteréén, zijn vijftien koeien molk, de tien zeugen verzorgde en de dertig eieren per dag raapte van zijn scharrelkippen.