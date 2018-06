Straten blank door gesprongen waterleiding in Rheden

Rijdende lijnbus vat vlam in De Steeg

8 juni DE STEEG - De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor een brandje in een lijnbus in De Steeg. Het voertuig vatte vlam in de Hoofdstraat nadat de remmen waren vastgelopen. De buschauffeur zette het voertuig vervolgens stil bij de bushalte.