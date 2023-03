Straten vernoemen naar vrouwen, hebben ze bij GroenLinks niks beters te doen? ‘Natuurlijk wel, maar dít doe ik ook’

Een Velpse straat voor dokter Portheine, een held in het verzet: ‘We hebben meer moedige mensen nodig’

VELP - Het nieuwe wijkje op het voormalig Record-terrein in Velp heeft nu officieel een Dr. W. Portheinestraat. De straat is vernoemd naar de Velpse huisarts die tijdens de Tweede Wereldoorlog een spil was in het verzet.