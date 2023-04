Taakstraf van 240 uur na vechtpartij om het laatste botsautootje op de kermis in Dieren

The Rolling Stones, Queen en ACDC, maar dan nét even anders: oude tijden herleven voor de Rijnhal

Vroeger danste de 16-jarige Gwen uit Arnhem in de huiskamer op de muziek van the Rolling Stones en Queen, terwijl haar vader op een gitaar meespeelde. Zondag zag ze haar helden voor het eerst in het echt, in een grote tent bij de Rijnhal. Althans, bijna dan.