Te gevaarlijk na weer een storm: Nationaal Park Veluwezoom afgesloten

Medewerkers van Natuurmonumenten zijn in het gebied aan het werk om de wegen vrij te maken van omgewaaide bomen en takken. De gemeente Rheden bepaalt wanneer het natuurgebied weer veilig toegankelijk is, tot nader order is het park gesloten.



Bezoekerscentrum Veluwezoom en de ondernemingen in de directe omgeving zijn voorlopig niet toegankelijk per auto. Alle toegangswegen zijn afgesloten voor automobilisten en fietsers.



‘Er wordt hard gewerkt aan het doorgankelijk maken van alle wegen. Dit kan wel enige tijd gaan duren’, schrijft Natuurmonumenten op haar website. ‘Zodra er wegen worden vrijgegeven laten we dat weten.’