Te veel drijfhout in de IJssel bij hoge waterstand; Dierense pont vroegtijdig uit de vaart

COLUMN VAN STREEK Ik sluit straks dus braaf aan in de rij van senioren, en hoop dat ik door de prik nog lang 60-plus­ser mag zijn

13 januari Toen ik 55 was, kreeg ik een folder van de gemeente Rheden. ‘Is het elke dag weer spannend of u zonder uitglijden uit de douche kunt stappen?’, werd me gevraagd. In de folder werd geopperd om beugels te laten aanbrengen in de badkamer en in het toilet.