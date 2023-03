Tegenstanders megastal eisen dat Rheden zich uitspreekt tegen nieuwbouw: ‘Symbool van vervuiling, verstoring, dierenleed’

indebuurt.nl Nablus Sweets in de Steen­straat in Arnhem sluit na 10 jaar voorgoed de deuren

Liefhebbers van Arabische lekkernijen kunnen niet meer terecht bij Nablus Sweets in Arnhem. William Alfarhat en Sandra Jansen stopten half februari met hun winkel in de Steenstraat. De sluiting betekent het einde van een decennium lang zoete baksels en decoraties. Er opent binnenkort een nieuwe zaak in het oude pand van Nablus Sweets.