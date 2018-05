Therapie van Velpse zusters bleek dwangarbeid

Ongekend: Calluna moet gezellig worden

23 mei DIEREN - Dit is hem dan: Mustafa Güven (43), later dit jaar de eigenaar en uitbater van grand-café Hart van Dieren op het Callunaplein in Dieren. U leest het goed: het saaiste plein van Nederland krijgt een grand-café, met terras, voor lunch, borrel en diner. De nieuwe horecagelegenheid komt in het losstaande pand op het plein waarin nu nog Boekhandel Dieren zit.