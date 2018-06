Thomassen Machining in Rheden failliet, 40 ontslagen

oproep Met welke nieuwe bijbaan­tjes verdienen jongeren nu hun geld?

13:47 ARNHEM/HUISSEN - Video's verhuren in een videotheek of een bijbaantje bij een tankstation dat tegenwoordig onbemand is. Het is de tijd van de vakantiebaantjes, zeker nu examenkandidaten hun eindexamen net hebben afgerond. Er zijn in de loop van de jaren nogal wat baantjes verdwenen, wij zijn juist op zoek naar nieuwe baantjes.