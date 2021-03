Tientallen herten komen ’s avonds het bos uit door kapot hek op Veluwe, maar reparatie pas na de zomer door stikstof

Woning in Dieren beschoten, schutter gevlucht en nog niet gevonden

15 maart DIEREN – Zondagmiddag is een woning aan de Vingerhoed in Dieren beschoten. Volgens de politie gaat het om een incident in de relationele sfeer. De verdachte is nog niet aangehouden, ondanks een oproep via Burgernet. Ook is het wapen nog niet gevonden.