Tijdrit op de Posbank gaat gepaard met valpartij en verwarring

Tellingen op vier Rhedense overwegen vanwege ongeval in Drenthe, niet om komende werkzaamhe­den

1 september DE STEEG/ELLECOM - De mannen die in de afgelopen maand op vier onbewaakte overwegen in de gemeente Rheden passanten hebben geteld, deden hun werk naar aanleiding van een ongeluk in Hooghalen in mei. De klus had niets te maken met de werkzaamheden die in september op deze overwegen van start gaan.