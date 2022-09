Toen Scarlett naar de wc moest bij een tankstation, werd ze op slag verliefd: 'Het huis is geweldig en Velp ook’

Meezingen met Kampvuur­café in Rozendaal, maar dan zonder kampvuur vanwege de droogte

ROZENDAAL - De Arnhemse zangorganisatie Vocal Vibes houdt zaterdag 3 september een Kampvuurcafé in openluchttheater De Pinkenberg in Rozendaal, ‘een avondje onvervalste kampvuurzang’. Maar of er bij een vuurtje kan worden gezongen, is dit keer maar zeer de vraag.

25 augustus