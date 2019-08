Tornado kostte gemeente Rheden circa 300.000 euro

RHEDEN - De tornado die op 5 juni over Rheden is getrokken, heeft de gemeente circa drie ton gekost. De kosten van de hoosbui van vorige week, die eveneens in het bijzonder het dorp Rheden trof, zijn nog niet bekend.

De kosten hebben vooral te maken met opruimwerkzaamheden, herstelwerkzaamheden en herplant van bomen. De komende tijd gaat de gemeente, waar dat mogelijk is, met inwoners in gesprek over de vraag waar welke bomen moeten komen en hoe de groenvakken moeten worden ingericht.

De gemeente Rheden is wel van plan een verzoek te doen aan de provincie en het rijk voor compensatie in de kosten. Rheden is door zijn ligging immers onevenredig hard getroffen door de weersomstandigheden.

De normale bekostiging van gemeenten door het rijk speelt hier niet op in. Rheden is daarom van mening dat het voor deze onvoorziene kosten gecompenseerd moet worden.