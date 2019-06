Tornado laat spoor van vernieling achter in Rheden en op de Veluwe

,,Er is veel schade aan daken, maar wat me ervan overtuigt dat het een windhoos is geweest, zijn de kapotte autoruiten in Rheden. Die ontstaan, doordat er in de slurf van de tornado een lagere luchtdruk is dan daarbuiten. De ruimte in de auto kan zich niet aan die lage luchtdruk aanpassen, omdat de auto afsloten is. Dan springen de ruiten.”



Ook daarna is het bewijs overduidelijk, voor Van den Born. ,,We zien een spoor van 450 tot 500 meter breed waarin de toppen uit de bomen zijn gedraaid. Ze liggen alle kanten op.” Dat alles kriskras door elkaar ligt, tekent het werk van een tornado.