Transporteur uit Dieren in de problemen door stikstof en PFAS: ‘ik moet alweer chauffeurs naar huis sturen’

Normaal gesproken heeft André Lensink op vrijdag voor vier, vijf chauffeurs altijd genoeg vracht aan bouwmaterialen om te vervoeren. Maar de laatste tijd niet meer. ,,De bouw ligt nu al bijna stil. De afgelopen vijf weken heb ik regelmatig mijn chauffeurs eerder naar huis moeten sturen.” Van collega-transporteurs hoort hij gelijke verhalen.

Te laat

De minister en de provincies beloven uiterlijk 1 december met maatregelen te komen om de bouw weer uit het slop te halen. ,,Dat is echt te laat. Er moet nu iets gebeuren. Dit maakt mij zo boos.” Lensink werkt met tien zelfstandige chauffeurs. Zij voelen het thuiszitten direct in hun portemonnee. ,,Ik ook, want ik laat ze niet in de kou zitten.”

Boze tweet

Hij uitte gisteren zijn boosheid op Twitter. Binnen een paar uur werd zijn tweet zeshonderd keer gedeeld. ,,Dat heeft me wel wat overvallen. Maar het doet me goed. Het zijn vooral steunbetuigingen.” De Dierenaar gaat niet wachten op de politiek. ,,Dat kan ik niet volhouden. Daarom ga ik mijn markt verleggen naar Duitsland. Daar is genoeg handel. Nog wel, want dat zullen meer collega's gaan doen.”

412 projecten liggen stil

In de provincie Gelderland kunnen op dit moment 412 projecten niet uitgevoerd worden vanwege de stikstofproblematiek. Daarvan is 70 procent afkomstig uit de agrarische sector. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Gelderland, die de Gelderlander heeft opgevraagd. Het gaat om projecten waarvoor de provincie de verplichte natuurvergunning vooralsnog niet afgeeft, omdat de uitstoot van stikstof op nabijgelegen natuurgebieden te hoog is.

De projecten variëren enorm in omvang: van complete woonwijken in Ede en Putten tot verruiming van de openingstijden van de motorcrossbaan bij Arnhem; van de uitbreiding van een parkeerplaats in Velp tot de aanleg van een zonnepark in Renkum.