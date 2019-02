Trein ramt gipsblokken bij Velp: geen treinen tussen Arnhem en Dieren en verdachten aangehouden

video Rowan uit Dieren raadde Het Geluid en gaat een cadeau kopen voor zijn moeder

22:33 DIEREN - Een blikje openmaken was het niet, want dat was al eens geraden. Toen viel bij Dierenaar Rowan Wolters plotseling het kwartje: het geluid dat 397 kandidaten niet hadden kunnen thuisbrengen, moest het het vastklemmen zijn van een vel papier op een klembord. Hij won er dinsdagochtend 49.700 euro mee in de ochtendshow van Mattie en Marieke op muziekzender Qmusic.