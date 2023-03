Twee mannen opgepakt voor woningbrand in Rheden; brandende fakkel door brievenbus geduwd

De twee verdachten zijn 21 en 25 jaar oud. De jongste man werd maandag aangehouden, een dag later werd de 25-jarige Rhedenaar ingerekend. De arrestaties volgen op een uitzending van het regionale opsporingsprogramma Plaats delict , vorige week donderdag. In dat televisieprogramma werd aandacht besteed aan de brand.

Het duo zit vast voor verhoor en verder onderzoek. Dat is onder meer gericht op een derde verdachte. op camerabeelden (de woning was voorzien van videobeveiliging) was niet alleen te zien hoe de brand werd gesticht, maar ook dat in aanloop ernaar drie verdachten op verkenning zijn geweest rond het huis. De politie denkt met de arrestaties van begin deze week in elk geval de brandstichter te pakken te hebben.

Ruiten ingeslagen of -gegooid

Over de mogelijke motieven van de verdachten voor de brandstichting heeft de politie niets bekend gemaakt. Volgens buurtbewoners waren in de aanloop naar de woningbrand diverse incidenten gebeurd. Zo werden er ruiten ingeslagen of -gegooid. Of er een relatie is met de brand is niet duidelijk.